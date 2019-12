Dronningen nævner jødehad i nytårstale - Østjylland var ramt i 2019

Dronning Margrethe under sin nytårstale den 31. december 2019.

Klokken 18 holdt Hendes Majestæt Dronning Margrethe vanen tro sin nytårstale.

I den kom hun ind på næste års jubilæum. I 2020 er det 80 år siden, at Danmark blev besat af tyskerne, og i den forbindelse nævnte hun det seneste års antisemitisme - had mod jøder - hvor af en del er foregået i Randers.

I videoen kan man se, hvordan 84 gravsten i Randers blev overhældt med maling i november.

- Det er beskæmmende at opleve, hvordan antisemitismen igen stikker sit grimme ansigt frem, også her hos os. Antisemitisme, intolerance og undertrykkelse af anderledes tænkende hører ingen steder hjemme. Det er noget, som vi skal være meget opmærksomme på og hjælpe hinanden med at modarbejde, sagde Dronning Margrethe i sin nytårstale.

I november blev 84 gravsten på den jødiske gravplads på Østre Kirkegård i Randers overhældt med maling, og senere blev to mænd anholdt for hærværket.

En af de anholdte er en 38-årig mand fra Hobro, der er ledende medlem af den nynazistiske organisation Den Nordiske Modstandsbevægelse.

Der blev senere lavet en demonstration mod Racisme i Randers.

Jødestjerne på postkasse

Også i Silkeborg blev en jødisk familie i november udsat for hadforbrydelser. De vågnede en morgen op til en jødestjerne på deres postkasse. En stjerne som den nazisterne i 1941 tvang jøderne til at bære synligt, så de kunne identificeres som jøder.

Familien har tidligere modtaget dødstrusler på Facebook på grund af deres religion, men denne gang gik de langt over stregen, sagde de til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er så grænseoverskridende, at der er nogen, der har fundet ud af, at jeg er jøde, og at de efterfølgende har fundet frem til vores adresse. Hvad er det, de vil sige med det klistermærke? Jeg synes, det er skræmmende, sagde Ella Chievitz til TV2 ØSTJYLLAND i november.

Lokalsamfundet gik derefter sammen og lavede et fakkeloptog som moddemonstration.