Coronahelte redder Anders Ands liv

Brian Rasmussen kender ikke sin rolle i historien i detaljer.

- Vi har kun set dele af det, men vi ved, at vi har en afgørende betydning for Anders Ands liv, og det er vi selvfølgelig glade for at kunne bidrage til, afslører Brian Rasmussen.

Undtagelsesvist findes bladet også i regnskovens standere torsdag.

Den purpurplettede pragtpadde

Asser Øllgaard og Brian Rasmussen har ikke været inde over selve handlingen eller dialoger.

- Men der er for eksempel en padde med, som vi har fået lov at navngive. Den purpurplettede pragtpadde. Og jeg kan godt afsløre, at den også har en rolle for Anders Ands liv, fortæller Brian Rasmussen.