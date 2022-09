Byrådsmedlem kvitter S i protest

Henriette Malland vil ikke længere være socialdemokrat.

Det meddeler byrådsmedlemmet i Randers i en pressemeddelelse.

Hun kan ikke stemme for den budgetaftale, der er aftalt mellem Socialdemokratiet og andre partier i byrådet. Årsagen er, at der fra 2024 fortsat lægges op til millionbesparelser på handicapområdet.

Det kalder hun et svigt, og hun har derfor valgt at melde sig ud.

- Det er ikke en skam at gå, når man ikke er ønsket, skriver hun i pressemeddelelsen.

Ifølge Henriette Malland er hun gået direkte til borgmester Torben Hansen (S) og gruppeformand i den socialdemokratiske byrådsgruppe Steen Bundgaard for at "finde et fælles holdepunkt". Men det var tilsyneladende ikke muligt.

- Jeg er på den baggrund selv kommet til den erkendelse, at der ikke er plads til mig, mine mærkesager og mit hjerte for mennesker med handicap i Socialdemokratiet Randers, skriver hun.

Det er Randers Specialskole, der står til at skulle spare millioner. Ikke allerede i 2023, men fra 2024 skal der spares.

Det er det, Henriette Malland nægter at bakke op om. Hun har selv nævnt handicapområdet som sin helt store passion, da hun stillede op for Socialdemokratiet i Randers. Og det kommer hendes udmeldelse ikke til at ændre på, når hun fortsætter som løsgænger i byrådet.

- Jeg vil selvfølgelig blive ved med at kæmpe for mine mærkesager og værdier. Nu bare fra et andet ståsted, skriver hun i pressemeddelelsen.

Henriette Malland er selv mor til en dreng med handicap.

Kommunalvalget i 2021 var første gang, hun stillede op. Hun fik 664 personlige stemmer, blev valgt ind og var dermed del af det parlamentariske grundlag, der sikrede borgmester Torben Hansen (S) endnu en embedsperiode.

TV2 ØSTJYLLAND forsøger at få yderligere kommentarer.

Opdateres ...