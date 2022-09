Endnu et byrådsmedlem forlader DF

Inger Støjberg har over for Berlingske søndag anerkendt, at hun begik ”formelle fejl”, som ledte til hendes dom i Rigsretten på 60 dages ubetinget fængsel. Martin Frausing Poulsen mener dog, at dommen mod hende var meget politisk.

Som jeg hører dig, har du ikke nogen skrupler med potentielt at have en formand, der er dømt i Rigsretten.

- Jeg var medlem af Fremskridtspartiet, mens Mogens Glistrup var formand, og han blev jo dømt i 1980’erne (tre års fængsel for blandt andet skattesvig, red.). Men når man har udstået sin straf, er man jo straffri – det er også bekræftet af førende folketingsmedlemmer.

Hvad vil du sige til de vælgere i Skanderborg Kommune, der stemte på dig ved seneste kommunalvalg?

- At de får nøjagtigt den samme politik med mig, som de har fået hidtil. Det ændrer sig overhovedet ikke.

Kan du forstå, hvis nogle af dem, der har givet dig deres stemme, er skuffede over din beslutning?

- Dem, der har stemt personligt på mig, har stemt på personen mig. Og jeg ændrer ikke personlighed. Jeg vil stadig gå efter at kæmpe for de sager, jeg hele tiden har gjort.

Med udmeldelsen er DF nu nede på kun tre byrådsmedlemmer i de østjyske kommuner. Hidtil seneste byrådsmedlem til at forlade partiet var Jakob Søgaard Clausen fra Aarhus, der sagde stop i august for at blive løsgænger.