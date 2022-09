Mira blev overfuset og mobbet i byråd - nu er hun sygemeldt

- Jeg er en politiker, der har meget på hjerte, gerne vil sætte dagsordener og jeg har faktisk også en stærk psyke. Men jeg har haft følelsen af, at man gerne vil sætte mig på plads, siger hun.

Har fået ekstra hård medfart

Mira Issa Bloch oplevede et generelt dårligt arbejdsmiljø, men hun mener dog også, at hun kan have stået særligt for skud.

- Jeg tænker, at når man er en powerkvinde, som jeg er, og som vil sætte dagsordener og som sætter spørgsmål, og som ikke bare gør, hvad alle de andre siger, så kan det måske give en ekstra modstand og en ekstra hård medfart, siger hun.