Uddannelsesminister vil afskaffe minuskarakter

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vil af med karakteren -3 på karakterskalaen.

Det fortæller hun til DR Nyheder.

Det virker forkert på mig, at vi kan bedømme vores børn og unge med minuskarakterer. Ane Halsboe-Jørgensen, S, uddannelses- og forskningsminister

Ministerens budskab kommer, efter at SF er kommet med et forslag om en ny karakterskala.

- Blandt andet lytter jeg mig til, at de gerne vil af med minuskarakteren. Den følelse har jeg også som minister, må jeg sige, siger Ane Halsboe-Jørgensen til DR Nyheder.

- Det virker forkert på mig, at vi kan bedømme vores børn og unge med minuskarakterer.

- Det signal der ligger i det, det er jeg ikke tilhænger af, lyder det fra ministeren.

Minuskarakteren, som ministeren ønsker at droppe, gives for den "helt uacceptable præstation".

SF vil lave hele skalaen om

Karakterskalaen har i dag syv trin: -3, 00, 02, 4, 7, 10 og 12. For at bestå skal man mindst have karakteren 02.

SF foreslår ifølge DR Nyheder, at karakterskalaen skal laves om, så den i stedet har trinnene 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 12, hvor karakteren 2 eller højere er bestået.

Ane Halsboe-Jørgensen ønsker dog ifølge DR Nyheder ikke at sige, om hun støtter det fulde SF-forslag.

SF: Skal gøre op med nulfejlskultur

Undervisningsordfører Jacob Mark (SF) fortæller, at ændringen af skalaen skal være med til at gøre op med nulfejlskulturen i uddannelsessystemet.

- Det kræver, at vi skruer ned for karakterer i det hele taget. Men det kræver også, at vi ændrer karakterskalaen, siger Jacob Mark til Ritzau.

I dag handler det alene om at få nul fejl, hvor den tidligere skala også belønnede kreativitet og originalitet. Jacob Mark, SF, undervisningsordfører

Partiet vil desuden ændre beskrivelserne af, hvad man skal gøre for at få en god karakter.

- I dag handler det alene om at få nul fejl, hvor den tidligere skala også belønnede kreativitet og originalitet, siger Jacob Mark.

Det var i 2006, at syvtrinsskalaen blev indført i stedet for den gamle 13-trinsskala. Den nye skala skulle blandt andet sikre en bedre sammenligning af karakterer internationalt.

Ifølge SF vil også en ny skala kunne bruges internationalt.

- Vores vurdering er, at man også vil kunne bruge denne her udenlands. Den ligger jo også meget tæt op af den skala, man ændrede til (i 2006, red.), siger Jacob Mark.