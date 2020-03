TV 2 ØSTJYLLAND sender som normalt - men vi ligner ikke helt os selv

Interview fra butik i Silkeborg. Mikrofonen er monteret på en stang for at minimere smitterisiko.

På TV2 ØSTJYLLAND er vi naturligvis også påvirket af COV19. Vi udkommer stadig med nyheder på tv, men det kan være, at udsendelserne ikke helt ligner sig selv.

For at undgå smittespredning arbejder en række af vores medarbejdere hjemmefra - det gælder fx de journalister, der arbejder med indholdet på web og sociale medier.

For fotografer og tv-reportere er det selvsagt ikke muligt at arbejde hjemmefra. Der er dog kun så få medarbejdere som muligt på arbejde ad gangen. Og de tager omhyggeligt deres forholdsregler, når eksempelvis laver interviews.

Vores nyhedsudsendelser vil være præget af, at vores medarbejdere ikke er i nærkontakt med kilderne. Interviews bliver gennemført på afstand, og vores journalister rapporterer måske i højere grad end normalt selv om deres historier. Det vil sige, at de oftere 'er på skærmen'.

Vil muligvis kunne se forskel

Som seer vil du muligvis kunne se forskel. I hvert fald en gang imellem. Det vigtigste for os er dog, at vi kan fortælle vores seere om dét, der sker i Østjylland - særligt i forbindelse med COVID19-epidemien.

TV2 ØSTJYLLAND har en særlig forpligtelse til at udføre den opgave, vi primært er sat i verden for: At holde østjyderne orienteret med nyheder. Særligt i en tid som denne er spørgsmålene fra seerne og brugerne forståeligt ekstra mange, og derfor gør vi vores absolut ypperste for at give dem svar.

Vores arbejde bliver med andre ord udført i en balance mellem på den ene side at servicere østjyderne bedst muligt, på den anden side ikke at medvirke til at sprede smitte.



Nedenfor kan du se nogle af de tiltag, vi har gjort for at undgå spredning af COVID-19:

1 - Vi giver ikke hånd til kilderne.

2 - Vi holder afstand til kilderne - fx ved at placere mikrofonen på en stang.

3 - Vi videreformidler sommetider det, kilden sagde i telefonen - uden nødvendigvis at lave et tv-interview med kamera.

4 - Vi sætter indhold over form. Det vigtigste er budskabet - ikke nødvendigvis at billedet er perfekt.

5 - Vi følger de almindelige råd for god hygiejne - fx ved brug af håndsprit og hyppig håndvask.

6 - På redaktionen sidder vi længere fra hinanden end normalt. Møder er aflyst.

7 - Vi arbejder i forskellige faste hold. Skulle der opstå smitte i en gruppe af medarbejdere, påvirker det dermed næppe de andre grupper.

8 - Vi har aflyst optagelser, der ikke er relateret til nyheder.

9 - Hvis man har tegn på forkølelse eller influenza, skal man øjeblikkeligt holde sig hjemme.

10 - Derudover følger vi de anbefalinger, der løbende kommer fra myndighederne - suppleret med sund fornuft.