Sundhedsstyrelsen opgiver at bremse Omikron

Coronasmitten spreder sig med stor hastighed og til alle dele af samfundet. Ældre, børn og mest udsatte bliver ramt, siger direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Annette Lykke Petri på pressemøde - Vi ser det højeste antal smittede i epidemien. I går fik mere end 8000 et opkald fra smitteopsporingen, siger Annette Lykke Petri. Hun siger, at både hospitalsafsnit og plejehjem er ramt af smitteudbrud. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix