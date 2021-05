Risiko for lokale skybrud med hagl og torden

Fredag eftermiddag og aften kan der komme kraftige lokale skybrud flere steder i Østjylland.

Det oplyser DMI på deres hjemmeside.

- Lige nu er der allerede stedvis byger, men de er ikke særlig kraftige. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader, men hvis den når op på 17-18 grader, så kan der komme lokale byger, der kan blive kraftige med hagl og torden, fortæller Jens Eriksen, der er meteorolog ved DMI, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vil ramme lokalt

DMI's varslingskort viser, at der er risko for at uvejret rammer i Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus og Skanderborg.