Nu lempes rejsereglerne på seks områder

Samtidig bliver kravet om at gå i isolation helt droppet for rejser rundt i Europa fra 26. juni, når sommerferien starter:

- Det vil blive meldt ud, at der ikke kommer isolationskrav til EU- og Schengen-lande, og dermed kan man planlægge sin sommerferie i Europa vel vidende, at man ikke skal gå i isolation, når man kommer hjem, siger Erik Brøgger.

Han understreger samtidig, at de personer, der allerede er vaccineret, er undtaget udenrigsministeriets restriktioner og kan rejse frit rundt i Europa

- De vaccinerede og tidligere smittede behøver ikke kigge på vores farvekort. De kan bare tage afsted, siger borgerservicechefen.

De nye retningslinjer træder i kraft som led i den genåbningsaftale fra 13. april, der blev vedtaget af alle Folketingets partier bortset fra Nye Borgerlige.

Helt konkret lempes rejsevejledningen på seks områder. Se dem her:

1) Grænsen for gule og orange lande lempes:

Grænsen for, hvornår lande og regioner er gule og orange, lempes. Når et land er orange, fraråder de danske myndigheder alle unødvendige rejser, mens man ved rejser til et gult land blot skal være ekstra opmærksom.

Samtidig skal man ved hjemkomst fra et gult land ikke gå i isolation, hvilket er tilfældet, når man har været i et orange land.

Fremover er lande gule, hvis antallet af nye smittede per 100.000 indbyggere - incidenstallet - er under 60 per uge.

Er der 60 eller flere nye smittede per 100.000 indbyggere om ugen, bliver landet kategoriseret som orange.

Hvis et land først er blevet farvet orange, skal incidenstallet ned under 50 per uge, før det kan blive gult igen.

Tidligere var grænsen henholdsvis 20 og 30.

2) Krav om anerkendelsesværdigt formål lempes:

Hidtil har der været krav om et anerkendelsesværdigt formål, hvis udlændinge med fast bopæl i orange EU- og Schengenlande vil rejse ind i Danmark.

Det afskaffes. Der vil fortsat være krav om test og isolation efter indrejse - medmindre de er vaccinerede eller tidligere smittede.

3) Krav om test inden ombordstigning lempes:

Der er ikke længere et krav om, at vaccinerede eller tidligere smittede rejsende fra gule lande og regioner skal have en test, før de stiger om bord på et fly til Danmark.

Der er dog fortsat krav om test, når man lander i lufthavnen i Danmark.

4) Nye regler for gravide/ammende og udlandsdanskere:

Gravide og ammende, der rejser sammen med vaccinerede kærester og ægtefæller, skal ikke længere i isolation efter indrejse.

Udlandsdanskere, som er vaccineret med en EU-godkendt vaccine i et land uden for EU eller Schengenområdet, undtages for test og isolation, når de rejser til Danmark.