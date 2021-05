Nu begynder afbrændingen af mink i Lisbjerg

Bjarne Munk Jensen, der er administrerende direktør ved AffaldVarme Aarhus, fortæller, at de forventer, at arbejdet går i gang efter klokken 18.00, når forbrændingsanlægget er lukket for den almindelige affaldsafbrænding. Og efter gårsdagen første prøveafbrændinger på nogle af de andre anlæg i landet, er han optimistisk for forløbet.

- Jeg tror, alle er blevet meget lettet efter i går. På de anlæg, hvor de har fået de først prøvelæs, der har der ikke været de store problemer, hverken i forhold håndteringen eller lugtgener, så det er rigtig fint.

- Meget tyder på, at de udfordringer, man havde frygtet, ikke er så store, siger direktøren.