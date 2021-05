Corona har fået danskerne til at overveje livet, der leves

Ifølge hende har coronaepidemien sat skub i tingene, når det gælder om at gentænke vores arbejdsliv:

- Det er gået op for os, at vi ikke behøver at gøre tingene på én bestemt måde. Vi kan arbejde på mange måder, og det har corona banet vej for.

Tillid gør ændringer mulige

Liselotte Lyngsø peger på, at det blandt andet er danskernes tillid til hinanden, der gør det muligt at indrette vores arbejdsliv på andre, alternative måder. For eksempel det at arbejde hjemme fra.

- Danskerne har tilliden til, at man får tingene lavet, selv om man ikke sidder på kontoret. Og det gør, at vi kan være ret frit stillet. Hvis man ser på andre samfund, for eksempel Frankrig, der ikke er så baseret på tillid, så ville det slet ikke kunne lykkes på samme måde.