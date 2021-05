Kæmpe fællesfest sidste skoledag igen aflyst - og måske endda for altid

Aarhus Kommune har nemlig valgt at give de enkelte skoler en pose penge, så de lokalt kan arrangere en festlig dag den 21. juni - efter afgangsprøverne er afsluttet - som punktum for elevernes folkeskoletid.

- Det er fordi, det er vigtigt at afslutte godt. Det er de færreste mennesker, der kommer til at have så mange sammenhængende år samme sted igen samtidig med, at man går fra barn til ung. Det er en vigtigt del af livet, siger han.

Skolerne får 103 kroner pr. afgangselev, og de enkelte skoler kan selv vælge, hvad de vil bruge pengene på. Arbejdsgruppen, der normalt står bag det fælles arrangement i Botanisk Have, opfordrer dog alle skoler til at inddrage eleverne og også gerne klubberne i planlægningen.

Festen skal nytænkes

Men selvom corona-pandemien forhåbentlig er forbi til næste år, når der igen skal afholdes sidste skoledag for afgangseleverne på de aarhusianske skoler, så er det ikke sikkert, at fællesfesten kommer tilbage i sin oprindelige form, fortæller Thomas Medom.

- Den vender ikke nødvendigvis tilbage efter corona, for vi kan høre, at den har været ekskluderende for mange på grund af de store mængder alkohol.

- Så når vi rammer 2022, så vil den blive gentænkt i nogle rammer, der er mindre præget af alkohol, siger rådmanden.