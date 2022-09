Nyt tiltag skal sætte skub i byggeri af 1.400 almene boliger

Ifølge ministeriet har en række byggerier været klar til at blive opført siden årsskiftet.

Men høje energipriser og et kapacitetspres i branchen har ført til, at flere byggerier ikke kunne holdes inden for maksimumbeløbet. Beløbet fastlægger, hvor meget de færdige byggerier må koste per kvadratmeter.

Ekstraordinær hævning

Med det nye tiltag - som også betyder, at maksimumbeløbet hæves ekstraordinært for at tage højde for prisudviklingen - er håbet, at der kommer gang i byggeriet.

- Jeg er meget glad for, at vi med disse initiativer kan skabe mulighed for at opføre flere almene boliger, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) i pressemeddelelsen.

- Regeringen har en klar ambition om at skabe mere blandede byer med flere almene boliger.

Ministeriet skriver i en analyse, at man regner med øgede boliginvesteringer for 0,9 milliarder kroner i 2023, 1,2 milliarder kroner i 2024 og 0,9 milliarder kroner i 2025 på baggrund af tiltagene.





Hos Enhedslisten glæder man sig over, at det planlagte byggeri nu ventes at kunne blive gennemført.

Her åbner boligordfører Søren Egge Rasmussen for yderligere initiativer.

- Vi vil også meget gerne sikre flere almene boliger og vil gerne drøfte muligheder med boligministeren for at hæve maksimumsbeløbet for flere boliger og andre økonomiske løsninger for at sikre udbygningen med almene boliger, siger han i pressemeddelelsen.