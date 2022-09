Naboer bremser kunstgræsbane - derfor vil de ikke have den

- Da vi fik byggetilladelsen, afgav vi haltider og tider på andre kunstgræsbaner, fordi vi var sikre på, vi snart havde vores egen. Så nu er vi presset og er ikke sikre på at have et tilbud til spillerne, forklarer Morten Højen Larsen.

Derudover frygter formanden, at hele projektet bliver dyrere, hvis Aarhus Kommune får medhold i Miljø- og Fødevareklagenævnet, og byggetilladelsen dermed er sikker.

Forventer en højere pris

For hvis der går flere måneder, inden afgørelsen er der, kan der være sket en del med priserne.

- Vi skal nok ud at finde flere penge, fordi alting stiger. Alle har mulighed for at klage, og sådan skal det være. Men det er ærgerligt, at det går ud over børnene og et tilbud til lokalsamfundet, mener Morten Højen Larsen.