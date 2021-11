Ny aftale åbner for krav om coronapas på arbejdspladser

- Jeg er rigtig glad for, at vi på kort tid har lavet en aftale, som kan give større tryghed på arbejdspladserne og hjælpe med til, at Danmark forhåbentlig kommer gennem vinteren så godt som muligt, udtaler fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S) i en pressemeddelelse.

Tilbage i november sidste år indførte Folketinget en lov, som gav arbejdsgivere mulighed for at pålægge ansatte at blive testet for covid-19 og at oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen.

Parterne bag den nye trepartsaftale er enige om at anbefale Folketinget, at den lov bliver genindført.

Mattias Tesfaye siger, at ansatte enten skal kunne lade sig teste i arbejdstiden eller få kompensation for at gøre det i fritiden, hvis det er et krav for arbejdsgiveren.

Viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Pernille Knudsen udtaler, at virksomhederne i noget tid har stået i en meget svær situation, når de har villet beskytte medarbejdere mod corona eller forhindre smittespredning.

- Nu får de med adgangen til at se coronapas et godt værktøj til at kunne beskytte deres medarbejdere og sikre, at driften kan fortsætte ved at tage de forholdsregler, der skal til for at forhindre udbrud på arbejdspladserne, siger hun.

Aftalen vil nu blive fremsat som et lovforslag i Folketinget.

Regeringen håber at få opbakningen fra de øvrige partier, og vil desuden forsøge at få lovforslaget hastebehandlet, så det kan komme til at gælde hurtigst muligt.

Det kræver dog, at to tredjedele af Folketinget bakker op om at hastebehandle lovforslaget.

/ritzau/

Har du kendskab til virksomheder, som har en holdning - enten for eller imod - til lovforslaget, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv til pesv@tv2oj.dk.