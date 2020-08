Nu træder ny ferielov i kraft - forstå den her

Den giver mulighed for - i modsætning til tidligere - at afholde betalt ferie inden for det samme år, som den optjenes. Ferieloven blev indført blandt andet for at leve op til EU-regler.

Forstå de nye regler her:

* Man er som lønmodtager fortsat sikret 25 feriedage på et år. I praksis vil mange dog have flere feriedage som følge af overenskomst eller lokalaftale. Det ændres der ikke ved.

* Fra 1. september, hvor den nye ferielov træder i kraft, begynder man at optjene 2,08 feriedage per måned.

* Ferien optjenes nu over 12 måneder, men kan afholdes over 16 måneder.

* I en overgangsperiode fra 1. maj til 1. september 2020 har en lønmodtager haft 16,64 feriedage til rådighed. Efter tre ugers sommerferie vil der så være 1,64 dag tilbage, som kan overføres til den nye ferielov.

* Har man ikke noget ekstra på kontoen, kan man altså komme til at mangle 1,28 dag til at holde en uges efterårsferie i oktober.

Hvis man så for eksempel har holdt længere sommerferie eller fridage i forbindelse med helligdage i foråret, vil man mangle flere dage.

* Hvis man springer efterårsferien over, men gerne vil holde juleferie, kan man nå at optjene 6,24 feriedage til december.

Det er lige nok til at holde fri fra 19. december til og med 3. januar, hvor mange skolers juleferie også ligger.

* Som følge af den nye ferielov har alle lønmodtagere fået indefrosset fem ugers feriepenge i en fond. Fra 1. oktober kan man få tre af ugerne udbetalt.

Kilder: Borger.dk, Djøf, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Ritzau.

