Nu begynder ny retssag mod Danmarks største stalker

Tirsdag begynder en omfattende sag om stalking ved retten i Aarhus.

På anklagebænken sidder en 57-årig mand, der er tiltalt for ”ikke under 697 opslag eller kommentarer med groft og personligt indhold” om hans ekskone og parrets børn i perioden 12. marts 2021 til 24. september 2022.

Det fremgår af anklageskriftet, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i.

Derudover er manden også tiltalt for at have opsøgt ekskonen på hendes nye adresse og for at have delt en video, der gengav en graviditetsscanning, ekskonen fik foretaget, da hun var gravid med det ene af deres to fælles børn.

Skal vidne mod eksmanden i retten

Den tiltalte har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt i september. Når han tirsdag tager plads i retten, er det fjerde gang, han sidder tiltalt for at bryde tilholdet mod sin ekskone. Denne gang lyder tiltalen også på stalking, som siden januar 2022 har været ulovligt.

- Det, at vi er ude på fjerde retssag, er helt tosset. Der er et eller andet galt, siden han igen og igen skal foreholdes de samme ting. Hvorfor ikke bare stoppe og give mig fred? Jeg ved ikke, hvad der skal til for at få ham til at stoppe, siger den udsatte kvinde, der ikke ønsker sit navn frem.

I fire år har eksmanden forfulgt hende. Over 30.000 gange har han kontaktet kvinden og deres børn i det, der har udviklet sig til den mest omfattende stalkingsag i Danmark.