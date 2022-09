'Danmarks største stalker': Erkender 358 brud på tilhold

Han erkender i retten alle opslagene, og at han har skrevet alt, hvad der står på hans Facebook-profil, og at han kan huske hvert enkelt opslag.

Ifølge ham er påstandene i podcasten usande, og han har altså brugt Facebook-platformen til at argumentere for sin side af sagen. Han blev tilbudt at deltage i podcasten, men takkede nej.

I retten forklarer han, at han har brugt Facebook til at lukke 'damp ud', fordi han var så rasende over podcasten.

Manden har siden 2019 haft et tilhold mod at kontakte eller omtale sin kone. Han er tre gange idømt fængselsstraf for sin stalking af sin kone og deres børn. I den første dom brød han tilholdet 1516 gange, og i maj skulle han have været i retten igen.

Sagen blev udskudt, men anklageskriftet viste, at han er tiltalt for at møde op ved kvindens private adresse, hvor hun bor med sin nye mand.

De bor på en blind vej, men alligevel kom den 57-årige mand kørende forbi huset i sin Ford Mondeo i marts i år. I anklageskriftet er han også tiltalt for at have lagt opslag ud på sin Facebookprofil om sin ekskone og deres børn. Børnene har han haft tilhold mod at kontakte siden 2020.

TV2 ØSTJYLLAND er bekendt med den anholdtes identitet, og af hans Facebook-profil fremgår det, at han trods tilholdet dagligt har lavet opslag om kvinden og deres fælles børn.