40.000 mails, beskeder og opkald: 57-årig fængslet i Danmarks største stalkingsag

Den 57-årige mand, som onsdag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør, er blevet varetægtsfængslet i fire uger for at overtræde tilhold mod sin ekskone og deres to fælles børn.

Det oplyser TV2 ØSTJYLLANDs reporter i retten i Aarhus.

- Man frygter, at han vil ud og fortsætte med at skrive den her type beskeder, som er et brud på det tilhold, han har, siger anklager Henriette Laxy til TV2 ØSTJYLLAND.

Mandens bopæl, som de seneste fire år har været hjemme ved hans mor, blev ransaget i forbindelse med anholdelsen tirsdag formiddag.

Han varetægtsfængsles frem til den 26. oktober.

Forsvaren kærer kendelsen med påstand om løsladelse.

Han er sigtet for "ikke mindre end 358" brud på tilholdet mod sin ekskone. Han har under formiddagens grundlovsforhør erkendt at have skrevet opslagene, men nægter sig skyldig.

Han har erkendt, at han har skrevet alle opslag, der findes på hans Facebook, men forklaret, at det var for at forklare sin egen side af sagen, som er grundigt beskrevet i en podcast på TV2 ØSTJYLLAND.

I retten forklarede han onsdag formiddag, at han brugte Facebook til at lukke 'damp ud', fordi han var så rasende over podcasten.



Ifølge polititilholdet er det forbudt at henvende sig indirekte. Det betyder, at det, som i den aktuelle sag, heller ikke er tilladt at udtale sig om vedkommende på nettet.



TV2 ØSTJYLLAND er bekendt med den fængsledes identitet, og af hans Facebook-profil fremgår det, at han trods tilholdet dagligt har lavet opslag om kvinden og deres fælles børn.







