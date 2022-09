Loven kan ikke stoppe Maries eks, men hvad kan så?

- Jeg er glad for, at politiet ser på det og tager det alvorligt, for det er så invaderende for vores liv. Vi bliver kontaktet af venner, familie og kolleger, der spørger til det, så det fylder stadig i vores liv, siger Marie.

Når juraen ikke er nok

Onsdag blev Thomas varetægtsfængslet i fire uger. Men spørgsmålet er, om mænd som Thomas kan stoppes med jura?

Hos Dansk Stalking Center mener man, at der skal være et langt større fokus på at behandle mænd som Thomas i stedet for kun at behandle dem i landets retssale.

Han er nemlig ikke den eneste, der ikke lader sig standse af lovens ord, fortæller Lise Linn Larsen, Direktør i Dansk Stalking Center.

- Vi ser sager, hvor det er tydeligt at de juridiske sanktioner ikke har den ønskede effekt, og hvor stalkingen fortsætter, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og uddyber:



- I Dansk Stalking Center er det vores opfattelse, at man i langt højere grad skal blive bedre til at se på, hvad der ligger bag adfærden hos udøveren - og således langt tidligere tænke i behandling.

De to seneste anklageskrifter mod Maries eks er dateret i juni og december 2021, men sagerne er stadig ikke kommet for retten. I mellemtiden har han brudt sit tilhold mindst 358 gange. Det er slet ikke godt nok, siger Lise Linn Larsen.

- De lange sagsbehandlingstider betyder desværre, at udøverne ufortrødent kan fortsætte deres stalking, da de ikke oplever at det har nogen konsekvenser. Det er derfor vigtigt, at der kommer fokus på hurtigere at kunne træffe afgørelser, som derved skal sikre beskyttelse af den udsatte, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Thomas har erkendt at have skrevet de mange opslag og kommentarer, men nægter sig skyldig. Han blev varetægtsfængslet i fire uger, men kærede kendelsen til landsretten.