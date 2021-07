Guide: Sådan skal du forholde dig i lyn og skybrud

Derfor er det farligt at bade i tordenvejr

Mens der ikke er nogen øget risiko ved at bade, mens der er skybrud, så frarådes det at bade i tordenvejr.

- Hvis man hører tordenbrag eller ser lyn, skal man skynde sig op på stranden og søge ly – allerbedst i en bygning eller i en bil med fast tag og lukkede vinduer, fortæller Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning, og fortsætter:



- Risikoen for, at et lyn slår ned, er ikke højere i vand end på land, men når det slår ned i vand, kan det brede sig i alle retninger. Er der ikke et sted, man kan søge ly, er det bedste alternativ at sætte sig på hug og krumme sig sammen, så man bliver så lille som mulig. Lynet slår ned i genstande, der stikker op fra jorden, så søg aldrig ly under et træ.