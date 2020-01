Genbrugstøj hitter: Her er østjydernes konfirmationstøj gennem tiderne

Genbrug er blevet en stor trend i Østjylland, og det ses blandt andet ved, at arrangementer, hvor brugt konfirmationstøj skifter ejere, er særdeles velbesøgte.

I forbindelse med et af disse bad vi om jeres konfirmationsbilleder.

Dem modtog vi i tonsvis, og mange tak for det. På billederne er det tydeligt, at moden har skiftet, og bevæggrundene for at vælge netop den kjole eller jakkesæt ligeså.

Et af de ældste billeder stammer fra Kirsten Hvidt Trab, der i 1975 var iført en Lilly model. Efter kirken spillede hun fodbold med sin yngre fætter, og der blev kjolen naturligvis grøn bagpå. Så måtte moren i gang med klorin, for kjolen igen kunne være hvid til festen om aftenen. Foto: Privat

Mange af jer brugere er kommet med fine historier til tøjet, og det er rigtig sjov læsning.

Ina Malchow Kihl-Plambek kan eksempelvis fortælle, at hun i 1979 faktisk også blev konfirmeret i en genbrugskjole.

Sådan så Ina Malchow Kihl-Plambek konfirmationskjole fra 1979 ud. Foto: Privat

I tråden til denne video kan du se endnu flere af de fine konfirmationsbilleder fra østjyderne:

Ikke kun til konfirmation

Gennem årene er det tydeligt på jeres fortællinger, at konfirmationstøjet ikke kun blev brugt på den store dag.

Kristine Asmussen afslører for eksempel, at hun brugte hendes konfirmationsbluse i både folkeskolen og gymnasiet.

- Jeg blev konfirmeret i en hvid jersey nederdel og en strikket top med et hæklet forstykke med blomster mønster i 1994. Jeg husker ikke hvad der blev af nederdelen, men blusen genbrugte jeg til samtlige mundtlige eksaminer i folkeskolen og gymnasiet, skriver hun på vores Facebook-side.

Her ses Kristine Asmussen i konfirmationssættet fra 1994. Foto: Privat

Tøj går i arv

I mange familier er det dyre konfirmationstøj noget, der går videre fra generation til generation. Det er således også tilfældet i Britt Krenks. Hun blev konfirmeret i 1992.

- Min oldemors brudenatskørt blev omsyet til konfirmationsskørt til min søsters konfirmation, og 3 år senere var jeg en øm konfirmandinde. Siden er den igen syet om og fungerer nu som familiens dåbskjole, skriver hun.

Her ses Britt Krenk i konfirmationstøjet. Foto: Privat

En af TV2 ØSTJYLLANDs egne ansatte valgte også at dele sit konfirmationsbillede i tråden.

I 2007 blev Anne Troensegaard konfirmeret i Åbyhøj Kirke sammen med resten af klassen fra Åby Skole. Kjolen til 400 kroner var fra butikken Sophie i Aarhus. Det mest spektakulære ved outfittet var dog nok den sølvræv, hun havde om halsen.

Det mest særlige ved Anne Troensegaards konfirmationstøj var nok ræven om halsen. Foto: Privat

Sølvræv om halsen

- Sølvræven kan jeg ikke huske, hvor vi havde fra. Den syntes vi bare var helt vildt smart. Den var nok ikke gået i dag, hvor dyrevelfærd debatteres lystigt, men jeg husker det ikke som om, at der var nogen, der så skævt til, at jeg havde en ræv om halsen, fortæller hun.

Året efter Anne blev Anne-Mette Katrine Ditlevsen konfirmeret i en kjole fra Lilly.

- Jeg kunne godt lide et simpelt, men elegant look. Vi havde ikke særlig mange penge, så enten har kjolen været i den billige ende, eller også var den på tilbud, fortæller hun om valget.

Der var ikke mange penge at gøre med hos Anne-Mette Katrine Ditlevsens familie, men alligevel fandt hun en rigtig fin konfirmationskjole. Så prisen er sjældent afgørende. Foto: Privat

Rift om brugte kjoler

Og især genbrugstanken hitter altså, når det handler om konfirmationstøj.

I sognegården i Østbirk var der tirsdag fyldt, da dørene blev åbnet til et gratis konfirmationstøjs-slaraffenland.

Her indsamler den lokale sognepræst Lone Buhl Pedersen brugte kjoler, habitjakker og meget mere for at finde nye ejere til tøjet.

- Jeg synes, at det er smart. Det er ærgerligt, hvis den fine kjole kun skal bruges én dag, og så ligge i skabet i mange år efterfølgende. Eller blive smidt ud. Det her er godt for miljøet, sagde en af de håbefulde kommende konfirmander, Lykke Lynge fra Lund til TV2 ØSTJYLLAND.

Der var masser at vælge imellem i sognegården i Østbirk tirsdag aften.

Ligegyldigt om det er nyt eller brugt

Hun var ikke på jagt efter en hel særlig kjole, men var åben over for, hvad genbrugsmarkedet kunne tilbyde.

Og Lykke Lynge var langt fra alene. Pigerne og deres forældre var i klart overtal, og der var mange af dem, men også drenge var på udkig efter konfirmationstøj.

En af dem var Anders Flensborg Sørensen fra Brædstrup, der fandt en vest og en jakke.

- Det er for mig ligegyldigt, om det er nyt eller brugt. Så længe det passer og ser pænt ud, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND.

I en del tilfælde var det sikkert også forældrene, der havde opdaget arrangementet og ville bakke op.

Bakker op om præsten

Frigga Bruun Fanø var faldet over en flot kjole i sognegården, og mor Maria var både stolt over synet af datteren i det nye tøj og imponeret over det fine initiativ.

Et som præsten Lone Buhl Pedersen skal have en stor del af æren for.

- Vi har en fantastisk præst, der gør meget for lokalsamfundet og for hele Danmark. Vi vil gerne bakke op om initiativet og støtte Lone, lød det fra Maria Bruun Fanø.

Præsten har delt ud af det gratis tøj tre gange tidligere, og hun har tydeligt mærket, at interessen er stigende.

Første gang var mange lidt forbeholdne for, om brugt konfirmationstøj nu var det rigtige. Men den skepsis er nu helt væk.

Er ren win-win

- Tiden er med os nu, det er blevet moderne med genbrug. Idéen var, at alle konfirmander skal være smukke og ligne en million, forklarer Lone Buhl Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Og der er jo ingen grund til, at tøjet bare ligger hjemme i skabet, når det kan gøre gavn for andre. Det er ren win-win, uddyber hun.

Til tirsdagens arrangement var en af kjolerne faktisk også præstens egen aflagte, og den blev taget.

Ifølge Lone Buhl Pedersen er retrokjolerne nemlig også blevet populære.

Her ses Bettina Elbrønd fra Lilly i Aarhus med en af de populære nye modeller i år.