Flere kræver forbud: Det er for let at overvåge sin kæreste

I januar foreslog SF's Karina Lorentzen Dehnhardt, at der skulle nedsættes et udvalg til at se på udfordringen med Apple AirTags og stalkerware.

Det afviste justitsminister Nick Hækkerup (S).

Nu vil Britt Bager så gå i dialog med justitsminister Nick Hækkerup (S) om, hvad han kan gøre.

- Det er ikke sikkert, at en arbejdsgruppe er det rigtige redskab, men så skal vi have noget andet i stedet. Vi skal have åbnet en dialog her, for der er åbenlyst et problem, siger Britt Bager.