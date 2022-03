Bundsgaard vil have sikret hjælp til ukrainere ved lov

- Vi må nok desværre se i øjnene, at dem der kommer hertil, kommer til at være her i et godt stykke tid, fordi situationen er så forfærdelig, som den er i Ukraine.

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har sagt til DR, at han på ingen måde vil afvise, at der kan være behov for særlig lovgivning til ukrainere.

Udlændingestyrelsen oplyser i et skriftligt svar til Ritzau, at 25 kommuner indtil videre har tilkendegivet, at de kan modtage ukrainske flygtninge.

FN's flygtningeorganisation oplyser onsdag, at 836.000 personer er flygtet fra Ukraine, siden landet blev invaderet af Rusland torsdag i sidste uge.

/ritzau/