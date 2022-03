Par chikaneres af familiemedlem – kaldes møgsvin og luder

Parret er nervøse for, om de nogensinde slipper for chikanen, men de håber, at kvinden kan få hjælp.

- Vi har erkendt, at vi ikke kommer af med det. Det er en del af vores liv at have den stalker her. Det vil nok være naivt at tro, at vi kommer af med det, for det gør vi ikke, siger Wenche Thinnesen.

TV2 ØSTJYLLAND har flere gange forsøgt at ringe til kvinden, der, ifølge parret i denne artikel, står bag chikanen. Hun har ikke besvaret opkaldene eller reageret på den besked, TV2 ØSTJYLLAND har lagt på telefonsvareren. Der er ligeledes sendt to mails til kvinden, som hun endnu ikke har reageret på.

