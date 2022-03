Ambulancer kører overflødigt: Nu skal patienter behandles i eget hjem

Palle Juelsgaard, lægefaglig direktør i Præhospitalet i Region Midtjylland, fortæller, at de har valgt at forsøge sig med en paramediciner i stedet for at købe en ny ambulance.

- Vi har valgt den her løsning, fordi vi tænker, at svaret ikke er større kapacitet til at køre borgere ind på hospitalet, hvor presset i forvejen er stort.

- Vi har brug for et kompetent blik på en borger ude i eget hjem, for at se om der reelt er behov for en indlæggelse, og hvis der er det, så hvilken kørselsform vi skal anvende, siger Palle Juelsgaard.