Efter PTSD-sag: 3F kalder på reform

- Vi kan godt opleve, at man systembehandler, før man personbehandler, fordi der er så meget lovgivning bag og så meget kontrol og opfølgning i stedet for at kunne se det enkelte medlem, siger Jakob Egelund, der er a-kasseleder 3F transport, logistik og byg.

Han understreger, at de enkelte jobcenterkonsulenter gør det så godt, de kan, men det er den lovgivning og praksis, de er underlagt, der gør det svært at personbehandle i stedet for systembehandle, siger han.