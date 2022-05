DMI varsler årets første skybrud i Østjylland

Et skybrud indebærer, at der falder over 15 millimeter regn på 30 minutter, og sommeren er højsæson for netop den slags vejr.

DMI skriver, at det kan være en god idé som husejer at tjekke tagrender for blade og iøvrigt sikre sin kældre mod de store mængder vand.

Ifølge DMI går Randers Kommune og Silkeborg Kommune fri.