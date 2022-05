De frygtede totalt kaos: Sådan ser det ud lige nu

- Der vil komme lange køer, og jeg forudser totalt kaos.

Sådan lød det fra Marianne Falk Nielsen fra Ebeltoft, da hun i forrige måned reagerede på det vejarbejde, der siden den 28. april har delvist spærret strandvejen i byen.

Men her et stykke over halvvejs i perioden, er det ikke gået så vidt.

- Det er gået helt fantastisk, altså over al forventning, siger Marianne Falk Nielsen.