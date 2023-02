Brugs lukker om kort tid: Ny hjælp redder ingenting

Om to uger lukker Dagli' Brugsen i Lime efter 130 år med åbent. Dermed er det slut med at handle dagligvarer i byen for de lokale borgere. En gruppe af borgere nægter dog at opgive kampen, og de forsøger nu at samle midler til at købe bygningen og etablere en ny butik. Det bliver dog ikke folketingets nye hjælpepakke, der redder dem. Den sender blandt andet driftsstøtte på op til 50.000 kroner til købmænd i små byer. Men der er ingen penge til etablering af nye butikker, og det ærgrer talsmand for initiativgruppen i Lime, Jesper Raabo. - Vi kunne rigtig godt have tænkt os, at der var nogle borgerdrevne butikker, der blev hjulpet. Det har politikerne ellers snakket meget om, siger han.



Jesper Raabo kæmper for at etablere en købmand i Lime, efter COOP lukkede brugsen.

Jesper Raabo frygter, at det bliver svært at samle pengene ind ved blot at sælge anparter. - Vi står lige præcis i det, at vi skal sælge 5-600 anparter af 2.500 kroner. Det er jo nærmest hver eneste borger i byen, der skal have penge op af lommen, for at det kan lade sig gøre, siger Jesper Raabo. Ingen penge på kistebunden I Nimtofte har Dagli' Brugsen også måtte opgive at drive deres forretning videre. Den tidligere formand, Michelle Elgaard Andersen, er sikker på, at den nye hjælp fra Folketinget ikke havde reddet den 121 år gamle brugs i byen.

- Vores økonomi har været udfordret igennem længere tid. 50.000 kroner havde ikke gjort nogen forskel for os, siger hun.

88-årige Dagny Larsen er en af de borgere, der begræder, at hendes sidste lokale butik lukker