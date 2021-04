Brandvæsen advarer om brandfare i naturområder

En skovbrand opstod i dag ved Granskov plantage ved Ebeltoft. Der var tale om en brand på mellem 500 og 1000 kvadratmeter.

Det oplyser Østjyllands brandvæsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Brandvæsenet kender endnu ikke årsagen, men de har følgende kommentar til branden.

- Jeg ved ikke, hvordan den er startet, men det er klart, at det kan ikke brænde, hvis ikke der er tørt materiale. Vi er glade for, at der er nogen, der er hurtige til at ringe ind, siger Anders Jensen, operationschef hos Østjyllands Brandvæsen.

Advarer mod farer for naturbrande

Tidligere på dagen var der også en naturbrand i Gammel Ry, og Østjyllands Brandvæsen advarer nu om brandfare i naturen.

- Vi advarer om brandfare i naturområder. Det gælder både i Djurslandsområdet, men også i resten af landet. Vejret giver mere gunstige forhold til det i disse dage, siger operationschefen.