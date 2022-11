12 gange på Smukfest: - Publikum kan forvente en hitparade

Det tog kun 74 minutter, før der i sidste uge var udsolgt, da Smukfest havde sat billetter til salg. Og nu kommer næste store overraskelse.

Nemlig det første navn.

Mandag har løfter Smukfest sløret for festivalens første booking, og Mikkel Xavier, der er hovedbooker på festivalen, lover, at der bliver noget at glæde sig til.