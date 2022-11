Kommune får millioner for at drive ø: - Hvis de ikke magter opgaven, må Aarhus overtage os

Odder Kommune havde dengang en lav udgift til færgedrift af Tunø-færgen, og derfor fik kommunen også et relativt lavt statstilskud. Seneste reguleriling af støtten var i 2014.

- Man kan godt sige, at Odder Kommune bliver straffet lidt ved dengang at have sparet på ø-budgettet. Det er en trist situation med affolkning på Tunø, og det er afgørende, at kommunen investerer flere penge. Ellers kan det gå helt galt, siger Kirsten Sydendal.

Tunø er noget særligt

Ligesom sin økonomichef kan Lone Jakobi (S), Odder Kommunes borgmester, ikke sætte tal på, hvad det koster at have Tunø, men ét er sikkert: Tunø betyder noget særligt for Odder Kommune.

- I sidste periode nedsatte vi et ø-udvalg, og det er der ikke andre lokalområder, vi har gjort for. Så der er ikke nogen tvivl om, at vi ser Tunø som noget særligt, siger borgmesteren.