Jette blev født i købmandsbutikken: - Det er meget, meget svært at lukke den

Øens eneste børnefamilie er bekymret

Der er lige nu kun ét barn tilbage på Tunø. Og det er Tim Grønbechs datter, Isabella, på halvandet år. Han og hans kone driver restauranten Mejeriet og Tunø Røgeri.

- Øen er desværre inde i en ond cirkel. Det er rigtig skidt, at det ikke kan løbe rundt for købmanden. Det kommer vi til at savne, siger Tim Grønbech.

Han håber, Odder Kommune er klar til at hjælpe med at finde en løsning, og at kommunen også fremover vil sikre flere færgeafgange til øen.

- Det er alfa og omega, at færgen kommer til at sejle noget mere. Ellers ser det sort ud, siger han.

Ekspert: Pludselig vender det

Pia Heike Johansen, der er lektor på Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet, mener, at det er for tidligt at tro, at der ikke kommer flere børnefamilier til Tunø.

En færge til storebror-øen Samsø kunne være løsningen. Så kan børn fra øen gå i en større skole der.

- Hvis man ser på samtlige andre boligområder i Danmark, går det op og ned med alderen, siger Pia Heike Johansen til TV 2 og tilføjer:

- Lige pludselig vender det, og så er det børnefamilierne, der flytter ind.

Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune skal i starten af december måned udarbejde en overordnet handlingsplan for Tunø - herunder færgedrift, fornyelse af havneområdet og andet. TV2 ØSTJYLLAND følger sagen.