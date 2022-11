Efter dramatisk affolkning: Riv skole ned og byg boliger for at tiltrække børnefamilier

Ved årsskiftet var der 89 beboere på Tunø, med 2022 har budt på affolkning i en sådan grad, at befolkningstallet nu er nede på 65.

Børnefamilier har i stor stil forladt øen, så der nu kun er ét barn tilbage. Det betyder, at skolen netop er lukket, og læreren er blevet fyret.

Nu skal Odder Kommune så til at finde ud af, hvad der skal ske med den tomme skole, som kommunen ejer. I den anledning blev der søndag holdt et borgermøde på Tunø arrangeret af ø-udvalget.

Nye boliger i stedet for skole

Byrådsmedlem og medformand for ø-udvalget Leif Gjørtz Christensen (EL) fortalte, at kommunen overvejer at rive noget af skolebygningen ned for i stedet at bygge nye boliger.



- Der kan bygges 1800 kvadratmeter på grunden, og det er stort set det eneste sted på øen, man kan bygge noget nyt, fordi det meste andet er fredet. Og jeg tror, nye lejeboliger ville kunne tiltrække børnefamilier, siger Leif Gjørtz Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Men hvorfor vil giver det mening at rive skolen ned, hvis man netop vil tiltrække børnefamilier?



- Fordi det ikke er muligt at drive en skole på Tunø, der lever op til moderne forældres krav til, hvordan en skole skal fungere. Skolebørn har brug for kammerater og et højt fagligt niveau, så tanken er, at de skal med en skolefærge til Hou, siger han.