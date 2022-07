Nu er der snart kun et barn tilbage på Tunø

Endnu en familie har nu besluttet at flytte fra Tunø, og dermed er det let at tælle, hvor mange børn, der inden længe er tilbage på øen – et barn.



Udmeldingen kommer blot et par uger efter, at TV2 ØSTJYLLAND kunne fortælle om Claus Døssing, de sammen med sin familie med fem børn har besluttet at flytte fra Tunø. Årsagen er ifølge familien, at de alt for længe har kæmpet med Odder Kommune om at kunne få passet børn på øen helt fra morgenen, så forældrene kan passe deres arbejde, hvor han foruden at eje Tunø Bryggeri også er frivillig på øens ambulance og brandbil samt formand for beboerforeningen.

- Nu har vi snart været i gang i to år med at prøve at få en fastboende pædagog eller få ændret færgetiderne, og de har ikke rigtig været lydhør. At vi rejser nu, er så konsekvensen af det, sagde Claus Døssing tilbage i juni.