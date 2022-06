Familie føler sig tvunget til at flytte fra lille ø - nu er der ét barn tilbage i daginstitutionen

Det får ikke kun konsekvenser for familien selv. For udover at eje Tunø Bryggeri er familiefaren også frivillig på øens ambulance og brandbil samt formand for beboerforeningen.



- Når jeg forlader de jobs, så er der ikke rigtig nogen til at tage over, for vi er ikke særlig mange unge på øen. Størstedelen er mellem 60 og 90 år - vi er ti, der er under 55, siger Claus Døssing.



Pædagog kommer med færgen

Tre dage om ugen er det først muligt at aflevere tre af børnene i daginstitution ved 10-tiden, fordi det er der, færgen anløber. Og det harmonerer ikke med også at skulle passe et arbejde, når de sidste to skolebørn har fri klokken halv to, og der ikke er SFO.



- Det er slet ikke nok, når begge forældre går på arbejde, siger Claus Døssing.