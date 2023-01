Fire ræve fundet døde med fugleinfluenza

Det fremgår også, at et hollandsk forsøg fra 2008 har påvist, at ræve kan smittes med fugleinfluenza, hvis de æder smittede fuglekadavere.



Ved fundet af de tre døde ræveunger ved Odder blev der også fundet kadaveret af en andefugl, formentlig en sortand. Det var dog ikke muligt at tage prøver af fuglen, da organer og luftrør var ædt, skriver SSI.

Ifølge SSI skal man lade være med at røre ved døde fugle, man finder i naturen, da de kan smitte længe efter, de er døde.

Finder man døde vilde fugle, vil Fødevarestyrelsen gerne have besked. Det kan man gøre her.

Fugleinfluenza kan også smitte mennesker, men der er kun rapporteret om meget få tilfælde af smittetilfælde, og ingen af dem er i Danmark.