Chokerende, usmageligt, umoralsk. Odder-borgere kede af politikers sexsag

For tidligt med konklusioner

Også borgmesteren i Odder Kommune, Uffe Jensen (V), var chokeret over nyheden:

- Det er virkelig chokerende læsning – også at se billederne. Jeg kan ikke vurdere ud fra artiklen, om der er noget med tvang, og om der bliver en politiefterforskning ud af det her. Vi er på et meget tidligt stadie, og det er for tidligt at konkludere noget som helst, sagde han.