Fire personer anholdt - sigtet for drab på savnet mand

Fire personer blev mandag aften anholdt på en adresse ved Nimtofte og sigtet for at have slået den 45-årige Frank Dan Nørgaard Jensen fra Djursland ihjel.

Han har siden lørdag været efterlyst af politiet, som mandag understregede, at han ikke var mistænkt for noget kriminelt, men at familien var bekymret for, hvor han var.

De fire, der blev anholdt ved Nimtofte, er en en 39-årig kvinde, en 23-årig kvinde, en 25-årig mand og en 39-årig mand.

De er alle sigtet for manddrab samt forsætlig ildspåsættelse af en varebil, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse, der er udsendt tirsdag.

- En intensiv efterforskning har frembragt bestyrket mistanke om, at den savnede Frank Nørgaard har været udsat for en forbrydelse i form af, at han er blevet dræbt. Efterforskningen førte til, at Østjyllands Politi mandag aften kl. 21.02 foretog en koordineret anholdelsesaktion på en adresse i Nimtofte på Djursland, skriver politikredsen.



Tirsdag har politiet været til stede på en adresse ved Nimtofte, hvor en ejendom er afspærret, og personer i heldragter og med mundbind undersøger grunden.

Østjyllands Politi ønsker ikke at bekræfte, om indsatsen tirsdag har forbindelse med efterforskningen af Frank Dan Nørgaard Jensens forsvinden, som altså ifølge politiet ligner en mordsag.

-Det kan vi ikke sige mere om, siger Anne Tiedemann, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.



Hun bekræfter, at politiet ikke har fundet Frank Dan Nørgaard Jensen.

Den udbrændte bil

Mandag blev en udbrændt Mercedes Vito fundet på Gl. Fjellerupvej ved Vivild på Djursland.

Den udbrændte bil var af samme mærke og model som Frank Dan Nørgaard Jensen kørte i.