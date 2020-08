51-årig mor til fem skaber sensation til VM i crossfit

Hun er 51 år, mor til fem og SOSU-hjælper – og nu altså også VM-sølvvinder.

- Det er vildt fedt. Jeg er meget glad - det viser, jeg kan hamle op med de andre, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Medajlen kom i hus den 3. august, efter hun i seks dage havde deltaget i VM i crossfit i kategorien 50-54 år.

- Jeg har fået blomster af min mand, hvor der stod, han vidste, hvor meget jeg havde kæmpet – de er meget stolte af mig, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Marianne kan lade sig hylde som VM-sølvvinder i crossfit.

Fra USA til onlineverdensmesterskaberne

Egentlig skulle hun have konkurreret til verdens største og hårdeste crossfitturnering i USA, men corona-pandemien ville det anderledes, og konkurrencen blev aflyst.

- Jeg var tom inden i. Jeg gik fra at være glad til at være rigtig ked af det, siger hun.

Aflysningen fik arrangørerne til at tænke kreativt, og de stablede derfor onlineverdensmesterskaberne på benene, hvor deltagerne skulle videooptage sig selv.

- Jeg ville gerne have været i USA, men når det nu ikke var en mulighed, er det her det største, jeg kan opnå, siger hun.

Til onlineverdensmesterskaberne blev verdens 20 bedste crossfittere inviteret, og det er i kategorien 50-54 år, at Marianne Højbjerg nu kan kalde sig for den anden bedste i verden - noget, hun har trænet hen imod længe.

- Hun har knoklet i flere år for at vinde den her sølvmedalje. Det er kæmpestort - jeg er vildt stolt, siger veninden Lene Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Benhård prioritering

Det er i sig selv tidskrævende nok at skulle forberede sig til et VM. Læg dertil et privatliv med fem børn, mand og hus, der også skal passes.

Jeg træner for at blive bedre. Jeg skal være den bedste i min aldersgruppe. Marianne Højbjerg, Grenaa

Tanken ville formentlig give de fleste sved på panden, men ikke desto mindre er det sådan, dagligdagen har set ud for Marianne Højbjerg de sidste mange måneder.

- Det kan kun lade sig gøre, fordi jeg har den perfekte mand, som godt ved, at han får en gladere og mere energifyldt kone hjem, når jeg træner, og han elsker at stå på sidelinjen og heppe, siger hun.

Marianne er blandt de bedste i verden i kategorien 50-54 år. Foto: Privat

Det er ikke kun træningen, der skal følges, hvis det hele skal gå op i en højere enhed.

- Jeg skal have det rigtige at spise og følger en kostplan hver dag, siger hun.

Men stramme prioriteringer, flere timers træning og sund kost er ikke noget, der skrammer, når man vil måle sig med verdens bedste crosfittere.

- Jeg skal både have det rigtige at spise og træne hver dag. Jeg træner for at blive bedre. Jeg skal være den bedste i min aldersgruppe.

