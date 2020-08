Festugedirektør: - Vi kunne sagtens have afholdt festugen

Direktøren for Aarhus Festuge var helt klar til at gennemføre festugen under restriktioner trods advarsler.

Efter flere dages heftig debat om smitterisikoen ved at gennemføre den traditionsrige Aarhus Festuge, faldt beslutningen endelig torsdag.

Festugen er aflyst. Og det ærgrer direktør for Aarhus Festuge, Rikke Øxner, som var klar til at gennemføre ugen under restriktioner.

- Jeg er helt overbevist om, at vi sagtens kunne have lavet en festuge, fordi den ville være så anerledes. Det ville være fint og forsvarligt, siger direktøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi turde gå ud i sidste uge og sige, at vi arbejder videre med festugen, fordi vi har været helt nede i detaljerne for at gøre det forsvarligt. Rikke Øxner, direktør, Aarhus Festuge

På trods af restriktioner, aflyste arrangementer, ekstra rengøring og meget mere, vurderede sundhedsmyndighederne alligevel, at det ikke ville være forsvarligt at gennemføre ugen.

- Det er frygteligt ærgerligt for byen og kulturlivet, og særligt også for vores medarbejdere, frivillige og kunstnere, der har forberedt sig, som lige nu ser alt arbejde blive sat ud til storskrald, lyder det fra direktøren.

For stor risiko

Meldingen kom efter borgmester Jacob Bundsgaard (S), der også er formand for Aarhus Festuge, var i dialog med de statslige myndigheder og Sundheds- og Ældreministeriet.

Her fik han en klar anbefaling om at aflyse Aarhus Festuges arrangementer.

Ifølge borgmesteren spiller to konkrete forhold ind i aflysningen af festugen, der normalt trækker 500.000 mennesker til Aarhus.

Det ene er det seneste smittetal, der viser, at stigningen i Aarhus er aftaget, men at der stadig er en stigning i smitte.

Indslaget er fra d. 13. august 2020.

Det andet er kedelige erfaringer fra Færøerne, hvor man hvert år i slutningen af juli fejrer den norske konge Olav den hellige over to dage.

- Vi fik nogle tal fra en færørsk fejring, Olai-festen, som viste, at da de afholdte den, kom de fra et meget lavt smitteniveau til en nærmest eksplosiv smitte. Det har også været en del af den overvejelse, der har ligget hos de statslige myndigheder, men selvfølgelig også i vores egen vurdering, sagde Jacob Bundsgaard til TV2 ØSTJYLLAND torsdag.

Trods advarsler fra eksperter og undren fra borgere, var festugedirektøren alligevel klar til at gennemføre festlighederne.

- Vi var klar til at vise, at vi godt kan begynde at have et liv igen, hvis bare vi stadig er super påpasselige - så vi er rigtig ærgerlige over beslutningen, siger direktøren.

Tager corona-tiltag med til festugen 2021

Aarhus Festuge måtte altså ligesom et hav af andre arrangementer se sig overmandet af pandemien i 2020.

Omfanget af aflysningen kender organisationen bag Aarhus Festuge ikke endnu, men direktøren tror på, at de nok skal klare sig igennem det.

- Vi har hele tiden vist, at tingene kunne ændre sig og måske ikke blive til noget. Så vores samarbejdspartnere er kede af det, men det er ikke uventet, og det har vi hele tiden regnet med ind i vores planlægning, siger hun.

Scenerne her er fra festugen 2019 - nu må Aarhus vente til 2021, hvor Aarhus Festugen efter planen gennemføres. Foto: Martin Dam Kristensen

De skal nu tale med leverandører om, hvad de kan aflyse, og hvad de stadig skal betale for.

- Lad os se, om vi ikke kan dække en eventuel ekstraregning selv.

Og selvom direktøren er ærgerlig over beslutningen om at aflyse, så accepterer hun det og ser frem mod næste år, der vil bestå af en blanding af nyt og ting, der skulle have været med i år.

- Vi turde gå ud i sidste uge og sige, at vi arbejder videre med festugen, fordi vi har været helt nede i detaljerne for at gøre det forsvarligt. Nu må vi tage nogle af de her coronasikre elementer med næste år, for det var et fint benspænd, at vi skulle tænke anderledes, siger direktøren.

Alligevel håber hun på, at man til næste år kan få lov til at danse tæt.

- Det trænger vi til, siger Rikke Øxner.