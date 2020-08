Først røg festugen, nu ryger krydstogtskibene: Det hele er aflyst

2020 blev et kedeligt år for krydstogterne.

Det skulle have været et stort år for krydstogtskibene i Aarhus, men nu har coronavirus sat en stopper for alle sæsonens planlagte anløb.

Torsdag fik VisitAarhus således besked fra Sundheds- og Ældreministeriet om, at de sidste fire anløb, der var planlagt i september, ikke kan blive til noget.

- Vi fik besked fra myndighederne torsdag om, at man ikke ønsker krydstogtskibe i danske havne. Det gælder i første omgang til oktober, men derefter er sæsonen alligevel slut. Så der kommer ikke krydstogtskibe til Aarhus i år, siger direktør for VisitAarhus, Pia Lange Christensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Aflysningerne kommer som en direkte konsekvens af COVID-19 situationen.

Desværre er det ikke overraskende, sådan som tingene har udviklet sig de sidste dage og uger. Pia Lange Christensen, direktør, VisitAarhus

I en bekendtgørelse underskrevet sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fremgår det, at der fra 14. august og frem til 1. oktober 2020 er forbud mod landgang for krydstogtskibe i forbindelse med håndtering af coronavirus.

Et år med aflysninger

Det er ikke første gang i år, at VisitAarhus har måttet aflyse krydstogtanløb.

I starten af coronavirussets udbrud tilbage i marts, blev en række krydstogter aflyst som konsekvens af flere landes rejserestriktioner for at forhindre yderligere spredning af coronavirus.

Allerede dengang fik VisitAarhus aflyst omkring en fjerdel af årets 42 anløb.

Gennem de seneste måneder har flere af krydstogtrederierne ligeledes selv aflyst deres sejladser.

- Indtil torsdag havde vi fire skibe tilbage i 2020, alle fra rederiet Aida Cruises, fortæller direktøren for VisitAarhus.

Og forbuddet overrasker ikke direktøren.

- Desværre er det ikke overraskende, sådan som tingene har udviklet sig de sidste dage og uger. Men vi er ramt på samme vis som alle andre krydstogthavne i verden, siger hun.

Danske turister opvejer tabet

Krydstogtgæsterne plejer at gøre godt for turismen i Aarhus.

I år har man måttet undvære dem, men ifølge Pia Lange Christensen, har det ikke været en katastrofe.

- Vi har haft en rigtig god sæson i hele Aarhusregionen, faktisk bedre end vi turde håbe på. Vi glæder os over, at de danske turister har gjort op for det tabte.

Hun fortæller at sommersæsonen har båret præg af besøgsrekorder på østjyske attraktioner og flotte overnatningstal.

- Men vi havde håbet og troet på en hel anden krydstogtsæson, end vi rent faktisk har haft. Så vi er ærgerlige, men ikke overraskede over, hvordan det nu ender, siger direktøren.

For krydstogtsæsonen 2021 har VisitAarhus 52 bekræftede anløb, men samtidig har de også to rederier, som har meldt ud, at de formentlig ikke kommer til at sejle grundet økonomiske forhold.

Trækker man dem fra, er der således 47 bekræftede anløb til næste års sæson.