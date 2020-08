Skarp kritik af myndigheder efter aflysning af Aarhus Festuge

Café Jorden er normalt et omdrejningspunkt i forbindelse med Aarhus Festuge, men sådan bliver det ikke i år.

Flere havde nok forudset, at det ville ende sådan, og torsdag er det blevet officielt: Aarhus Festuge 2020 er aflyst.

Det sker, efter at borgmester Jacob Bundsgaard (S) har fået en klar anbefaling om at aflyse Aarhus Festuges arrangementer.

Anbefalingen kommer fra de statslige myndigheder og Sundheds- og Ældreministeriet, oplyser Aarhus Kommune.

Det har være uklart, hvornår det er sundhedsfagligt i orden at gennemføre Aarhus Festuge, lyder det fra Rabih Azad-Ahmad.

Ifølge kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (RV) har kommunen ikke haft andre valg end at aflyse.

- Vi følger smittetallet fra dag til dag og fra time til time, og vi havde håbet, at smittetallet ville gå nedad, men når vi kan se, at der ikke nogle forbedringer, tværtimod, må vi handle, og handle nu. Heller ikke selvom, det er en tilpasset festuge, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Mangelfulde og upræcise retningslinjer

Den endegyldige aflysning kommer efter, at arrangørerne af Aarhus Festuge ifølge Rabih Azad-Ahmad har været i tvivl om en lang række faktorer i forhold til festugen.

Rabih Azad-Ahmad har en klar opfordring til sundhedsmyndighederne om, at de skal komme med nogle helt klare retningslinjer.

- Det er endnu et eksempel på myndighedernes og regeringens mangelfulde og upræcise retningslinjer. Hvis du kigger på den måde, vi har tilpasset festugens program, så er det efter anbefalingerne og de opdaterede retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, siger Rabih Azad-Ahmad til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det har været uklart, om det var sundhedsfagligt i orden at gennemføre Aarhus Festuge. Det er rigtig vigtigt, at sundhedsmyndighederne giver nogle helt klare retningslinjer. Man skal være meget, meget tydelig. Hvorfor er det en kulturinstitution, der skal prøve at finde ud af, om man kan gennemføre kulturelle arrangementer? Aarhus Festuge skal ikke stå med den tvivl.

Direktør var klar

Aarhus Festuge ærgrer sig over meldingen. Arrangørerne var klar til at holde festugen så restriktivt som muligt.

- Vi har brugt året på at tilpasse, lytte til pressemøder og tilpasse igen, indtil vi havde en festuge på tegnebrættet, som var langt fra en normal Festuge, men som tog hensyn til den virkelighed, vi står i i år, siger direktør for Aarhus Festuge, Rikke Øxner, i en pressemeddelelse kort efter udmeldingen fra borgmesteren.

Direktør for Aarhus Festuge mener ikke, at der var grund til bekymring i forhold til at afholde Aarhus Festuge. Foto: Kissen Møller Hansen

Ifølge direktøren ville festugen være et nødvendigt afbræk midt i en coronapræget tid, og der var ikke grund til at bekymre sig, lyder det i pressemeddelelsen.

Alligevel har Sundhedsmyndighederne torsdag altså afvist, at det ville være forsvarligt at gennemføre festugen.

- Desværre udvikler COVID-19-situationen sig hele tiden. Og i sidste ende har det fået store konsekvenser for festugen. Vi glæder os til, at vi ses i 2021 med fornyet styrke, skriver direktøren i en pressemeddelelse.