Aarhus Festuge er aflyst

Aarhus Festuge aflyser alle arrangementer.

Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse torsdag.

Borgmester Jacob Bundsgaard har nu efter dialog med de statslige myndigheder og Sundheds- og Ældreministeriet fået en klar anbefaling om at aflyse Aarhus Festuges arrangementer.

- Det er den melding, vi har ventet på. Vi har fået en klar anbefaling om at foretage en aflysning, og det vil vi naturligvis efterkomme, siger borgmester Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse.

Massiv kritik

Festugen har de seneste dage været omdrejningspunktet for stor debat, og flere eksperter har vurderet, at det ikke ville være forsvarligt at gennemføre festlighederne.

- Med de tiltag, vi har gang i lige nu, hvor vi er på grænsen af en nedlukning, der har jeg svært ved at se, at vi kører noget som Aarhus Festuge. Der vil jeg mene, at prioriteten bør være på, at vi kan gå på arbejde og institutioner kan holde åbent, sagde Rune Hartmann, der er professor i immunologi ved Aarhus Universitet til TV2 ØSTJYLLAND onsdag.

Borgmester Jacob Bundsgaard, der er formand for Aarhus Festuge, har været klar til at justere på konkrete arrangementer, hvis det skulle blive nødvendigt, men han har afventet myndighedernes konkrete vurdering.

I mellemtiden er kritikken væltet ind fra både politikere og borgere. Torsdag stod det klart, at flere politikere trak støtten til festugen.

Dermed var SF, Venstre, Enhedslisten, Konservative og Radikale Venstre imod festugen, selvom flere tidligere var overbeviste om, at festlighederne kunne gennemføres under restriktioner.

Ved middagstid torsdag kom den endelig afgørelse fra borgmesteren: Aflyst.

- Det er den rigtige beslutning i den nuværende situation, hvor epidemien fortsat hersker i byen. Med den klare anbefaling fra sundhedsmyndighederne træffes beslutningen nu frem for at afvente det planlagte bestyrelsesmøde mandag, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.

Smittetallene har i Aarhus Kommune været tocifrede de seneste to uger. Onsdag var der 44 nye tilfælde i kommunen. Dermed er antallet af bekræftede smittede steget til 985.

Festuge direktør var positiv

Aarhus Festuge ærgrer sig over meldingen. De var klar til at holde festugen så restriktivt som muligt.

- Vi har brugt året på at tilpasse, lytte til pressemøder og tilpasse igen, indtil vi havde en Festuge på tegnebrættet, som var langt fra en normal Festuge, men som tog hensyn til den virkelighed, vi står i i år, siger direkør for Aarhus Festuge, Rikke Øxner, i en pressemeddelelse kort efter udmeldingen fra borgmesteren.

Ifølge direktøren ville festugen være et nødvendigt afbræk midt i en coronapræget tid.

Rikke Øxner, direktør for Aarhus Festuge. Foto: Kissen Møller Hansen

- Der er også noget, der handler om den mentale sundhed. Vi skal have gang i fællesskabet og fælles oplevelser, stadig på afstand. Men vi mener, festugen kan være med til at sætte gang i de her ting, men med stort fokus på afstand og med håndsprit i tasken, sagde Rikke Øxner onsdag.

Og der var ikke grund til at bekymre sig, lød det fra hende.

Alligevel har Sundhedsmyndighederne torsdag altså afvist, at det ville være forsvarligt at gennemføre festugen.

- Desværre udvikler COVID-19-situationen sig hele tiden. Og i sidste ende har det fået store konsekvenser for Festugen. Vi glæder os til, at vi ses i 2021 med fornyet styrke, skriver direktøren i en pressemeddelelse.