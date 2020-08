Anna er angst for kitler - men sød læge fik store smil og highfive

Store smil og highfives får nok de færreste til at tænke på et lægebesøg.

Ikke desto mindre var det, hvad det endte med, da Anna Bang-Møller onsdag blev testet for COVID-19 hjemme i Elev tæt ved Lystrup.

- Det var en fantastisk oplevelse, og det er også derfor, den stadig sidder i mig, siger Sonja Bang-Møller, der er Annas mor, til TV2 ØSTJYLLAND.

Utryg ved personer i kitler

Anna Bang-Møller er 16 år og lider af den sjældne stofskiftesygdom AHO med PHP, der gør, at hun er svært udviklingshæmmet.

Det er en helt vild oplevelse. Lægen var fantastisk. Sonja Bang-Møller, Annas mor

Sygdommen er forbundet med hyppige kontrolundersøgelser, og det har gjort, at hun ikke er den største fan af personer iført kitler.

- Lige så snart hun ved, hun skal til undersøgelse, bliver hun vred og kan kaste med ting, siger Sonja til TV2 ØSTJYLLAND.

Annas mor forklarer, at utrygheden går langt tilbage og fortæller om en oplevelse fra børnehaven.

- De havde en pædagog, der havde taget et massagekursus, men det gjorde hende bange, fordi hun forbandt det med et lægebesøg, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Anna plejer at være angst for kitler, men onsdag var angsten skiftet ud med smil. Foto: Privat

Testtelt ikke en mulighed

Omkring klokken 08 mandag morgen ringede Anna Bang-Møllers forældre, Sonja og Holger, til lægen og bad om at få deres datter testet for COVID-19.

Hun var nemlig vågnet op forkølet, og derfor var de bekymrede for, at deres datter var blevet smittet.

Forældrene bad om at få datteren testet i hjemmet, da hun ikke er vild med udstyr og personer i kitler.

- Testteltene var ikke en mulighed. Der er for mange mennesker, for mange nye indtryk, og det vil være alt for svært, siger Annas mor til TV2 ØSTJYLLAND.

Navnet Christian hjalp

Tre timer efter, at Annas forældre tog kontakt til lægen, ankom ambulancen foran deres hjem.

- Vi var vildt overraskede, fordi de havde fortalt, at det kunne tage langt længere tid, før der kom nogle, siger Annas mor til TV2 ØSTJYLLAND.

Den gode start skulle vise sig kun at blive endnu bedre, da lægen, der hedder Christian, gik ind for at teste Anna for COVID-19.

Han gav sig tid, gik ned i tempo og lod hende røre ved hans udstyr, inden han gik i gang, forklarer hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det fik Anna til at slappe af og grine, men det var også især en anden ting, der gjorde, at lægen kom godt fra start.

- Helt klart navnet Christian, siger Annas mor til TV2 ØSTJYLLAND.

Moren forklarer, at hendes glæde for navnet Christian hænger sammen med positive oplevelser med Kristian Würtz (S), der er rådmand i Aarhus.

Annas mor er meget imponeret over lægen måde at håndtere det hele på. Foto: Privat

Blodprøve er hendes værste mareridt.

Sonja fortæller, at lægen gav Anna lov til at lege med hans udstyr, og da hun fik øje på de pinde, der skulle bruges til at pode, fik det hende til at slappe endnu mere af.

- Der vidste hun, at hun ikke skulle have foretaget en blodprøve – og blodprøver er hendes værste mareridt, forklarer Sonja til TV2 ØSTJYLLAND.

Den ekstra tid lægen tog, gjorde at testen kunne foretages helt uden brok.

Sonja og Holger var meget imponerede over, at lægen tog sig alt den tid, selv om de godt ved, at han formentlig havde meget travlt.

- Vi er dybt taknemmelige, og vil gerne sige tak til ham, siger forældrene til TV2 ØSTJYLLAND.

Resultatet på testen var heldigvis negativt.