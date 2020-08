Aarhus Festuges bestyrelse indkaldes nu til krisemøde

Aarhus Festuges bestyrelse indkaldes nu til et møde, hvor man skal tage stilling til, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre det årlige arrangement.

Det er Aarhus' borgmester Jacob Bundsgaard, der også er formand for Aarhus Festuge, der har taget initiativ til mødet.

Jacob Bundsgaard har tidligere over for TV2 Østjylland afvist, at en aflysning af den store byfest kunne komme på tale, men man har som bekendt et standpunkt, til man tager et nyt.

Aarhus Festuge har været centrum for heftig debat i det seneste døgn.

Debatten blev sparket i gang, da den politiske leder for SF i Aarhus Kommune, Thomas Medom, meldte ud, at han synes den årlige festuge skal aflyses på grund på det øgede smittetryk i forhold til COVID-19.

Siden meldte de borgerlige partier i Aarhus ud, at festugen bør gennemføres under de restriktioner, der er udstedt fra myndighedernes side, mens en række eksperter over for TV2 ØSTJYLLAND har givet udtryk for, at det er en dårlig idé at gennemføre festugen.

Ifølge en pressemeddelelse fra borgmesterens pressechef vil Aarhus Festuge "indgå i dialog med de statslige myndigheder med henblik på mulige anbefalinger til årets festuge."

Professor i immunologi ved Aarhus Universitet, Rune Hartmann, sagde tirsdag følgende til TV2 ØSTJYLLAND:

- Med de tiltag, vi har gang i lige nu, hvor vi er på grænsen af en nedlukning, har jeg svært ved at se, at vi kører noget som Aarhus Festuge. Der vil jeg mene, at prioriteten bør være på, at vi kan gå på arbejde og institutioner kan holde åbent.

Aarhus Festuge er som udgangspunkt planlagt til at blive gennemført fra 28. august til 6. september.

