Skanderborg Kommune indvier blafferstationer

Hver dag kører cirka 14:500 mennesker fra Skanderborg Kommune til en af nabokommunerne for at arbejde.

Det skal der sættes en stopper for.

Derfor har Skanderborg Kommune oprettet kør-med-stoppesteder, hvor man kan stille sig, hvis man mangler et lift.

- Der kører masser af biler, både her i kommunen og andre steder i landet, med alt for få mennesker i. Det, vi forsøger, er, at få flere til at køre sammen ved at gøre det nemt, siger formand for Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune, Claus Leick(SF), i en pressemeddelelse.

Skanderborg Kommune har i alt oprettet 11 kør-med-stoppesteder.

Du kan se, hvor de er placeret herunder:

Flere af bilisterne ved kør-med-stoppestederne synes, det er en god idé. Foto: Oliver Høeg Nygaard Pedersen.

Bilisterne: Det er en god idé

Ifølge Claus Leick(SF) er det tit vanskeligt for de billister, der gerne vil samle blafferne op, og kør-med-stoppestederne skal ses som en hjælp til alle dem.

- Et stort problem er, at blafferne nogle gange står steder, hvor det er svært at parkere eller holde, og det her er et forsøg på at finde nogle steder, der både hjælper bilisterne og blafferne.

TV2 ØSTJYLLAND var onsdag til stede ved flere af stoppestederne for at finde ud af, hvad bilisterne selv synes om de nye stoppesteder.

Og her var der stor enighed.

- Jeg synes, det er godt og især de her steder, hvor der ikke er så meget offentlig transport, siger Randi Both til TV2 ØSTJYLLAND.

Kør-med-stoppestederne er finansieret med midler fra Klimapuljen.

