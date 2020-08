Mundbind flyder på gaden: Øger risikoen for medarbejdere

Rigtig mange borgere i Aarhus rammer forbi skraldespanden, når de står af bussen og vil af med deres engangsmundbind.

Det oplever Aarhus Kommunes medarbejdere, der dagligt samler skrald for at holde byen fin og ren.

Jeg vil gerne appellere til, at folk bruger det halve sekund ekstra, når de er på vej ud ad bussen. Kim Gulvad Svendsen, driftschef, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Udover madpapir og cigaretskodder skal de nu døje med at samle brugte mundbind op, der ikke er endt i skraldespanden. Og det udgør en særlig risiko for dem, da coronasmitte kan sidde på mundbindene.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at folks ubetænksomhed er med til at øge risikoen for smitte for nogle af de medarbejdere, der sørger for at byen ser pæn og ren ud, siger driftschef for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Kim Gulvad Svendsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kræver særlige værnemidler

Da det blev et krav, at borgere i Aarhus Kommune skulle bære mundbind i al offentlig transport, gik det hurtigt op for kommunen, at det medførte en ekstra arbejdsopgave.

- Derfor har vi været nødt til at gå ind og kigge på, hvordan vi håndterer det her, så vi ikke har medarbejdere, der påtager sig en unødig risiko, fortæller Kim Gulvad Svendsen.

Hvis mundbindene kommer ned i skraldespanden, så er der en reduceret smitterisiko for de folk, som tager rundt og tømmer dem. Kim Gulvad Svendsen, driftschef, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

De berørte medarbejdere skal bruge engangshandsker, sørge for at spritte ekstra godt af, og så må de ikke røre ved mundbindene med hænderne. I stedet har de fået udleveret en personlig snapper, som de ikke med dele med andre.

Den snapper skal også desinficeres efter brug med en helt særlig væske.

- Vi har måttet få en særlig sundhedsfaglig vurdering, så vi kan sikre os, at det arbejde kan gøres forsvarligt, lyder det for chefen for Teknik og Miljø.

Spild af tid

Foruden den øgede smitterisiko, så giver det de ansatte noget ekstra besvær, og så tager det længere tid for dem at udføre deres arbejde.

- Vi vil gerne holde byen pæn og ren, og nu er der kommet den her særlige arbejdsopgave oveni, og det ærgrer vores ansatte, siger Kim Gulvad Svendsen.

De ansatte skal iføre sig værnemidlerne uanset om det er ét mundbind eller ti, der er endt ved siden af skraldespanden.

- Jeg synes, det her er rigtig ærgerligt, for hvis mundbindene kommer ned i skraldespanden, så er der en reduceret smitterisiko for de folk, som tager rundt og tømmer skraldespandene, siger chefen for Teknik og Miljø, der fortsætter:

- Jeg vil gerne appellere til, at folk bruger det halve sekund ekstra, når de er på vej ud ad bussen, på at sikre sig, at de rammer skraldepanden. Så travlt kan man ikke have.

Det er særligt omkring Aarhus midtby ved nogle af de større busstoppesteder, at mundbindene ofte flyder på gaden.